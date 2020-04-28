В Ставропольском крае количество выявленных случаев заболевания коронавирусом достигло 491, сообщил глава региона Владимир Владимиров.
Почти 500 человек заболели коронавирусом на Ставрополье
За сутки количество зараженных увеличилось на 38 человек, два пациента скончались. Среди заболевших есть 45 детей.
«За минувший день в нашем крае умерли еще 2 пациента с подтвержденным диагнозом. Искренние соболезнования родным и близким», — написал губернатор.
За все время скончались девять человек с коронавирусом. Глава региона добавил, что в тяжелом состоянии находятся 14 человек, в состоянии средней степени тяжести остаются — 92 пациента.
Случаи заболевания не регистрировали только в Апанасенковском и Труновском районах. Местных жителей попросили соблюдать меры профилактики.
Источник: newstracker.ru
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