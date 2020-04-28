Почти 500 человек заболели коронавирусом на Ставрополье

За сутки количество зараженных увеличилось на 38 человек, два пациента скончались. Среди заболевших есть 45 детей.

«За минувший день в нашем крае умерли еще 2 пациента с подтвержденным диагнозом. Искренние соболезнования родным и близким», — написал губернатор.

За все время скончались девять человек с коронавирусом. Глава региона добавил, что в тяжелом состоянии находятся 14 человек, в состоянии средней степени тяжести остаются — 92 пациента.

Случаи заболевания не регистрировали только в Апанасенковском и Труновском районах. Местных жителей попросили соблюдать меры профилактики.