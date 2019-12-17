Люди видят лишь то, что вы позволяете им видеть – в чемоданах Samsonite x Diesel.
Samsonite x Diesel
Samsonite в коллаборации с итальянским брендом Diesel представляют коллекцию багажа с оригинальными полупрозрачными вставками, которые станут неотъемлемой частью образа современного путешественника. Игра контрастов стала основной идеей коллекции – сочетание черного цвета и полупрозрачных вставок. Сетчатая подкладка и другие акценты ярко-желтого цвета добавляют дизайну уникальность. Помимо привлекательного внешнего вида, изделия Samsonite x Diesel функциональны и практичны в использовании – багаж дополнен рюкзаком-мешком, а ручная кладь – внешним USB-портом. А люди видят лишь то, что вы позволяете им видеть!
АНДРЕА РОССО
креативный директор Diesel
«Границы между личным и общественным постоянно смещаются - социальные сети, работа или сообщества делают личную жизнь доступной для обозрения. Дизайн линейки Samsonite x Diesel - отражение баланса между скрытым и публичным».
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Салон Samsonite, Пятигорск, ТРЦ «Вершина Плаза», Ессентукская ул., 31а
Текст: Кирилл Цымбалов. Фото: Архивы пресс-служб.
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