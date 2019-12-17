Samsonite в коллаборации с итальянским брендом Diesel представляют коллекцию багажа с оригинальными полупрозрачными вставками, которые станут неотъемлемой частью образа современного путешественника. Игра контрастов стала основной идеей коллекции – сочетание черного цвета и полупрозрачных вставок. Сетчатая подкладка и другие акценты ярко-желтого цвета добавляют дизайну уникальность. Помимо привлекательного внешнего вида, изделия Samsonite x Diesel функциональны и практичны в использовании – багаж дополнен рюкзаком-мешком, а ручная кладь – внешним USB-портом. А люди видят лишь то, что вы позволяете им видеть!