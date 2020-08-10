Московский «Спартак» в понедельник объявит о снятии с чемпионата России по футболу. Об этом заявил владелец клуба Леонид Федун
Федун заявил о планах «Спартака» сняться с чемпионата
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Фото: архивы пресс-служб
В воскресенье «Спартак» в матче первого тура сыграл на своем поле вничью с «Сочи» 2:2. К 10-й минуте хозяева вели 2:0. «Сочи» оба мяча забил с пенальти. Второй 11-метровый был реализован на последней минуте. Встречу обслуживала судейская бригада во главе с петербуржцем Василием Казарцевым.
«Я завтра заявлю, что мы снимаемся с чемпионата! Так и напишите. В этой клоунаде я участвовать не хочу», — сказал Федун.
Спартак - Сочи. 2:2. Кристиан Нобоа (пенальти) , Тинькофф РПЛ, 1 тур 09.08.2020 от Тинькофф Российская Премьер-Лига на Rutube•LiST
Ранее в истории чемпионатов России по футболу не было случаев, когда команда досрочно завершала турнир по каким-либо причинам. Новый чемпионат России по футболу стартовал в субботу. В концовке минувшего первенства ряд матчей «Спартака» завершался судейскими скандалами. Например, в играх с «Уфой», «Тамбовом» и «Ахматом» судьи отменяли голы московской команды.
Источник: mail.ru , Спорт- экспресс
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