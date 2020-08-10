Федун заявил о планах «Спартака» сняться с чемпионата

В воскресенье «Спартак» в матче первого тура сыграл на своем поле вничью с «Сочи» 2:2. К 10-й минуте хозяева вели 2:0. «Сочи» оба мяча забил с пенальти. Второй 11-метровый был реализован на последней минуте. Встречу обслуживала судейская бригада во главе с петербуржцем Василием Казарцевым.

«Я завтра заявлю, что мы снимаемся с чемпионата! Так и напишите. В этой клоунаде я участвовать не хочу», — сказал Федун.