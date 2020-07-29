В начале августа стартует новый сезон в Первенстве ПФЛ. ФК «Машук – КМВ» будет представлять Ставропольский край вместе с ФК «Динамо – Ставрополь» и недавно получившим профессиональный статус ФК «Ессентуки».
ФК «Машук – КМВ» завершил подготовку к новому сезону в ПФЛ
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Фото: архивы пресс-служб
Пятигорчане завершили учебно-тренировочный сбор, проходивший в регионе КМВ. В его рамках было сыграно 4 контрольных матча: обыграли «Биолог – Новокубанск» (2:0) и ФК «Сахалинец» (5:0), а две встречи проиграли - «Ротор» (0:2) и «Спартак – Нальчик» (2:3)
В команде произошли кадровые изменения, как среди игроков, так и на тренерском мостике Вместо ушедшего по собственному желанию Анзура Садирова команду возглавил известный российский тренер и игрок Станислав Цховребов. Кроме того, в заявке на сезон не будет помощника главного тренера Андрея Коваленко, на эту должность перешел бывший капитан ФК «Машук – КМВ» Донат Джатиев.
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Фото: архивы пресс-служб
В межсезонье команду покинули сразу 9 игроков: вратари Виталий Шильников, Хазбулат Хамхоев, Максим Шашенков, защитники Даниил Колесников, Никита Пономарев, полузащитники Георгий Кюрджиев, Алексей Шишкин, нападающие Максим Нестеров, Сергей Веркашанский.
Пополнили команду: вратари Роман Калюжный (Олимп – Химки), Иван Первой (Коломна), защитники Юрий Лебедев (Актобе), Идар Шумахов (Интер Черкесск), Алан Алборов (Интер Черкесск), полузащитники Аслан Ашинов (Спартак – Нальчик), Заур Цакоев (Спартак – Владикавказ), нападающий Сергей Цыганов (Волга Ульяновск).
В рамках 1-го тура Олимп – Первенства ПФЛ 9 августа 2020 года ФК «Машук – КМВ» на стадионе «Центральный» в Пятигорске сыграет с ФК «Махачкала». Решение о том, смогут ли зрители посетить данный матч, примет региональное управление Роспотребнадзора.
Источник: pyatigorsk.org
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