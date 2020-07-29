ФК «Машук – КМВ» завершил подготовку к новому сезону в ПФЛ

Пятигорчане завершили учебно-тренировочный сбор, проходивший в регионе КМВ. В его рамках было сыграно 4 контрольных матча: обыграли «Биолог – Новокубанск» (2:0) и ФК «Сахалинец» (5:0), а две встречи проиграли - «Ротор» (0:2) и «Спартак – Нальчик» (2:3)

В команде произошли кадровые изменения, как среди игроков, так и на тренерском мостике Вместо ушедшего по собственному желанию Анзура Садирова команду возглавил известный российский тренер и игрок Станислав Цховребов. Кроме того, в заявке на сезон не будет помощника главного тренера Андрея Коваленко, на эту должность перешел бывший капитан ФК «Машук – КМВ» Донат Джатиев.