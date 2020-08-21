«2Х2 – ТЕПЕРЬ СТАВРОПОЛЬСКИЙ!»

Таким образом канал хочет признаться городу в любви, познакомить зрителей всей страны с золотыми местами, секретами и фишками Ставрополя, а ещё – начать беспрецедентную кампанию в городах России.

Теперь каждый месяц 2х2 будет устраивать в эфире день одного из городов, где любят и смотрят хулиганский телеканал. Такая акция уникальна не только для 2х2, но и для всего российского телевидения. Первым внимание со стороны телеканала ощутит Ставрополь.