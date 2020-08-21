Телеканал взрослой анимации решил развивать внутренний туризм - на одни выходные, 22 и 23 августа, устроит у себя в эфире День Ставрополя.
«2Х2 – ТЕПЕРЬ СТАВРОПОЛЬСКИЙ!»
Таким образом канал хочет признаться городу в любви, познакомить зрителей всей страны с золотыми местами, секретами и фишками Ставрополя, а ещё – начать беспрецедентную кампанию в городах России.
Теперь каждый месяц 2х2 будет устраивать в эфире день одного из городов, где любят и смотрят хулиганский телеканал. Такая акция уникальна не только для 2х2, но и для всего российского телевидения. Первым внимание со стороны телеканала ощутит Ставрополь.
Денис Всесвятский
директор 2х2
«Поменять слоган и стать ставропольским телеканалом для нас большая честь! Мы каждую неделю в эфире рассказываем о российских городах, где нас больше всего смотрят, и придумываем оригинальные формы благодарности местным жителям. Такого точно не делал ни один федеральный телеканал! Таким образом мы хотим не только поднять идеи внутреннего туризма и показать интересные достопримечательности, но и выразить респект каждому, кто любит взрослую анимацию и делает свой город ярче и креативнее одним присутствием в нем».
22 и 23 августа 2х2 проведёт виртуальные экскурсии по городу. По просьбе канала зрители из Ставрополя поделились любимыми и малоизвестными местами, где круто провести время в стиле 2х2. Также канал расскажет самые невероятные факты о Ставрополе и подарит всем жителям альтернативный герб города.
Источник: пресс-служба телеканала "2х2"
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