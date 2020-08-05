200-летие приезда А.С. Пушкина на Кавказские Минеральные Воды

Выставка, открывшаяся в историко-краеведческом музее «Крепость», называется «И славы блеск, и мрак изгнанья». Она посвящена 200-летию приезда Александра Пушкина в Кисловодск. Случилось это в лето 1820 года, об этом свидетельствует мемориальная доска на здании Кисловодской крепости. Именно здесь остановилась многочисленная путешествующая свита генерала Раевского, в составе которой находился молодой сочинитель Александр Пушкин.

В музейной экспозиции представлены издания произведений великого русского поэта разных лет, его скульптурные изображения, множество фотоиллюстративного материала о пребывании поэта на Кислых Водах в 1820 и 1829 годах, методах лечения нарзаном того времени, поэтическом творчестве кавказского периода. Среди экспонатов немало подлинных раритетов – альбом «Памяти Пушкина», изданный в Санкт-Петербурге в 1887 году, к 50-летию со дня смерти поэта; издание романа «Евгений Онегин» 1893 года; Пушкинский календарь к 100-летию со дня смерти 1937 года.

Источник: kislovodsk-kurort.org