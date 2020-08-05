Курортный сбор 2020 Ессентуки потратят на озеленение Курортного парка

Зеленая часть ессентукского Лечебного парка начинает отсчет с середины девятнадцатого века и условно делится на три участка: Нижний, Верхний и Пантелеймоновский. Первый с основания курорта остается любимым местом для прогулок отдыхающих - здесь по приказу князя Воронцова высадили деревья и кустарники, собранные по миру. В первую очередь сажали древесные породы – ясень, клен, горький каштан, гледичию и белую акацию. В начале садоводы завезли в Ессентуки шелковицу, вяз, туи и фруктовые деревья. Не забыли и о цветниках - у источника №4 устроили Голицынскую клумбу с цветочными узорами и небольшими кустами роз. До нашего времени этот цветник не сохранился и администрация планирует его восстановить, но другом месте парка, для чего озеленители ищут парковую территорию для воссоздания клумбы в первоначальном виде.

Реконструкция Курортного парка уже началась в прошлом году с Верхней части. Начать преобразования в 2020 году на Нижней аллее помешала пандемия, работы перенесены на более поздний срок.

Источник: пресс-служба администрации Ессентуков