Пятигорская молодежь приглашает на генеральную уборку «Некрополя»

«Некрополь» в Пятигорске - настоящий памятник истории и культуры города, где расположено первоначальное захоронение М.Ю. Лермонтова, могила архитекторов братьев Бернардацци, «дедушки русского альпинизма» Рудольфа Лейцингера и многих других людей, оставивших след в истории курорта. К сожалению, территория старого кладбища без должного ухода и внимания со временем пришла в упадок: бурелом и дикие поросли, расколотые плиты, разрушенные травертиновые дорожки, периодически возникающие стихийные свалки.

Источник: pyatigorsk.org