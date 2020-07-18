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Пятигорская молодежь приглашает на генеральную уборку «Некрополя»

  • Фото: архивы пресс-служб

Молодежь города выступила  с инициативой взять шефство над «Некрополем» и собственными силами ,при поддержке администрации, навести здесь порядок. Ребята трудятся на территории практически ежедневно, а по субботам приглашают неравнодушных жителей города присоединиться.

 

  • Фото: архивы пресс-служб

«Некрополь» в Пятигорске - настоящий памятник  истории и культуры города, где расположено первоначальное захоронение М.Ю. Лермонтова, могила архитекторов братьев Бернардацци, «дедушки русского альпинизма» Рудольфа Лейцингера и многих других людей, оставивших след в истории курорта. К сожалению,  территория старого кладбища без должного ухода и внимания со временем пришла в упадок:   бурелом и дикие поросли, расколотые плиты, разрушенные травертиновые дорожки, периодически возникающие стихийные свалки.

 

Источник: pyatigorsk.org

Kirill,
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