Сборная Нигерии рада тренироваться в Ессентуках

На прошедшей пресс-конференции капитан команды сборной Нигерии Джон Оби Микел и тренер Гернот Рорх сообщили, что довольны тем фактом, что спортсмены тренируются в курортном городе.

По словам капитана команды, он считает Россию своим домом, так как его супруга – русская.

Джон Оби Микел отметил, что футболисты довольны санаторием, в котором они проживают, кухней и персоналом, который очень приветливо относится к игрокам.

— Мы бы хотели остаться здесь как можно дольше. Здесь прекрасная погода и доброжелательные люди. Я думаю, что мы находимся в очень хорошем месте, — приводит слова капитана информагентство "Победа26".

Представители СМИ поинтересовались, почему сборная выбрала именно Ессентуки, как тренировочную базу. Тренер Гернот Рорх пояснил, что курорт стал фаворитом из-за минеральной воды, санаторных условий и спокойного темпа жизни. В совокупности все эти факты помогут командам восстанавливаться между играми.

Источник: stavropolskiy.com