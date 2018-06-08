В Ставрополе к ЧМ-2018 откроют спортивный кинотеатр
Россия впервые в истории станет хозяйкой мирового турнира по футболу, который стартует уже через неделю. Следить за играми будут со всех уголков планеты, в том числе ставропольцы.
На Александровской площади краевого центра на большом экране будет вестись прямая трансляция матчей. Для зрителей установят стулья, появятся летние кафетерии.
Откроется кинотеатр 14 июня в 18:00 матчем команд России и Саудовской Аравии. Он будет транслироваться с московского стадиона "Лужники".
Расписание трансляции:
14 июня в 18:00 матч Россия - Саудовская Аравия
15 июня в 21.00 матч Португалия - Испания
16 июня в 19.00 матч Перу - Дания
17 июня в 18.00 матч Германия - Мексика
18 июня в 18.00 матч Бельгия - Панама
19 июня в 21.00 матч Россия - Египет
20 июня в 18.00 матч Уругвай - Саудовская Аравия
21 июня в 21.00 матч Хорватия - Аргентина
22 июня в 20.00 матч Сербия - Швейцария
23 июня в 18.00 матч Республика Корея - Мексика
24 июня в 20.00 матч Япония - Сенегал
25 июня в 18.00 матч Уругвай - Россия
26 июня в 17.00 матч Дания - Франция
27 июня в 17.00 матч Республика Корея - Германия
28 июня в 20.00 матч Англия - Бельгия
30 июня 1/8 финала в 21.00
1 июля 1/8 финала в 17.00
2 июля 1/8 финала в 18.00
3 июля 1/8 финала в 17.00
6 июля 1/4 финала в 17.00
7 июля 1/4 финала в 18.00
10 июля 1/2 финала в 21.00
11 июля 1/2 финала в 21.00
14 июля в 17.00 матч за 3-е место
15 июля в 18.00 финал
В расписание могут быть внесены изменения. Следить за информацией можно на сайте администрации города.
Источник: stavropolye.tv
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