В Ставрополе к ЧМ-2018 откроют спортивный кинотеатр

Россия впервые в истории станет хозяйкой мирового турнира по футболу, который стартует уже через неделю. Следить за играми будут со всех уголков планеты, в том числе ставропольцы.

На Александровской площади краевого центра на большом экране будет вестись прямая трансляция матчей. Для зрителей установят стулья, появятся летние кафетерии.

Откроется кинотеатр 14 июня в 18:00 матчем команд России и Саудовской Аравии. Он будет транслироваться с московского стадиона "Лужники".

Расписание трансляции:

14 июня в 18:00 матч Россия - Саудовская Аравия

15 июня в 21.00 матч Португалия - Испания

16 июня в 19.00 матч Перу - Дания

17 июня в 18.00 матч Германия - Мексика

18 июня в 18.00 матч Бельгия - Панама

19 июня в 21.00 матч Россия - Египет

20 июня в 18.00 матч Уругвай - Саудовская Аравия

21 июня в 21.00 матч Хорватия - Аргентина

22 июня в 20.00 матч Сербия - Швейцария

23 июня в 18.00 матч Республика Корея - Мексика

24 июня в 20.00 матч Япония - Сенегал

25 июня в 18.00 матч Уругвай - Россия

26 июня в 17.00 матч Дания - Франция

27 июня в 17.00 матч Республика Корея - Германия

28 июня в 20.00 матч Англия - Бельгия

30 июня 1/8 финала в 21.00

1 июля 1/8 финала в 17.00

2 июля 1/8 финала в 18.00

3 июля 1/8 финала в 17.00

6 июля 1/4 финала в 17.00

7 июля 1/4 финала в 18.00

10 июля 1/2 финала в 21.00

11 июля 1/2 финала в 21.00

14 июля в 17.00 матч за 3-е место

15 июля в 18.00 финал



В расписание могут быть внесены изменения. Следить за информацией можно на сайте администрации города.

Источник: stavropolye.tv