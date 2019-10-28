III городская благотворительная акция «КНИГИ — ДЕТЯМ В БОЛЬНИЦЕ»

Проходит третья ежегодная городская благотворительная акция по сбору книг для детей — пациентов отделения детской онкологии и гематологии Краевой больницы города Ставрополя. Дети проходят тяжелое и длительное лечение. Но все равно остаются детьми. Малыши любят, когда мамы читают им книжки. Старшие ребята читают сами. Но все, от самых маленьких, до ребят постарше, нежно любят книги. Для онкобольных детей — это дверь в волшебный мир, где исполняются все мечты и можно просто побыть беззаботным ребенком. Книги, собранные во время акции пополнят библиотеку отделения детской онкологии и гематологии Краевой детской больницы города Ставрополя, а так же будут переданы в личное пользование детям — пациентам отделения.