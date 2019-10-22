В краевой столице 26 октября на площадке «Дубовая роща», в рамках национального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса «Мой бизнес» пройдет предпринимательский форум в формате пикника.
Проведи субботу на пикнике «Мой бизнес»!
Участников ждет день, насыщенный приятными и полезными мероприятиями.
В 10-00 старт активностям положит бодрая зарядка от спортивного клуба. Ярмарка продукции производителей Ставропольского края, выставка-продажа изделий известных и начинающих ремесленников, свою работу начнет большая гастрономическая площадка от популярных ресторанов и кафе Ставрополя. И конечно, все участники мероприятия станут одним большим «народным жюри» и выберут лучших производителей в конкурсе лучшего хлеба и лучшего сала. Весь день на площадке будут проходить квесты, конкурсы и розыгрыши подарков.
Все участники пикника могут пройти бесплатное обучение у известных экспертов в сфере предпринимательства:
В 10-00 начнется мастер-класс «Эффективная реклама» Захара Якунина (г. Краснодар).
На главной площадке форума в 11-00 public talk с Маринель Вилк (г. Ставрополь) на тему «6 контент-стратегий для продвижения в социальных сетях. Что будет актуально в 2020 году?».
В 11-30 Вадим Власов (г. Ставрополь) даст «Инструкцию по старту и развитию бизнеса».
«Как найти в бизнесе источники постоянных «пожаров» и их устранить» в 13-00 поделится секретом Никита Алексеев (г. Краснодар).
Настоящая «Школа бизнеса для малого и среднего предпринимательства» вместе с Анной Новиковой (г. Москва) начнется в 14-30.
Для маленьких гостей пикника предусмотрены игровые площадки, аниматоры и другие развлечения.
В 16-00 на сцену поднимется известная российская музыкальная группа «PLAZMA».
Мероприятие организовано министерством экономического развития Ставропольского края.
Вход – свободный по предварительной регистрации.
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Дата: 26 октября 2019 г.
Место проведения: г. Ставрополь, ул. Шпаковская125, «Дубовая роща»
Продолжительность: с 10:00 до 19:00
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