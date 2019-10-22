Проведи субботу на пикнике «Мой бизнес»!

Участников ждет день, насыщенный приятными и полезными мероприятиями.

В 10-00 старт активностям положит бодрая зарядка от спортивного клуба. Ярмарка продукции производителей Ставропольского края, выставка-продажа изделий известных и начинающих ремесленников, свою работу начнет большая гастрономическая площадка от популярных ресторанов и кафе Ставрополя. И конечно, все участники мероприятия станут одним большим «народным жюри» и выберут лучших производителей в конкурсе лучшего хлеба и лучшего сала. Весь день на площадке будут проходить квесты, конкурсы и розыгрыши подарков.

Все участники пикника могут пройти бесплатное обучение у известных экспертов в сфере предпринимательства:

В 10-00 начнется мастер-класс «Эффективная реклама» Захара Якунина (г. Краснодар).

На главной площадке форума в 11-00 public talk с Маринель Вилк (г. Ставрополь) на тему «6 контент-стратегий для продвижения в социальных сетях. Что будет актуально в 2020 году?».

В 11-30 Вадим Власов (г. Ставрополь) даст «Инструкцию по старту и развитию бизнеса».

«Как найти в бизнесе источники постоянных «пожаров» и их устранить» в 13-00 поделится секретом Никита Алексеев (г. Краснодар).

Настоящая «Школа бизнеса для малого и среднего предпринимательства» вместе с Анной Новиковой (г. Москва) начнется в 14-30.

Для маленьких гостей пикника предусмотрены игровые площадки, аниматоры и другие развлечения.

В 16-00 на сцену поднимется известная российская музыкальная группа «PLAZMA».

Мероприятие организовано министерством экономического развития Ставропольского края.