Удивительный баланс

Житель Кисловодска Руслан Гаврюшенко стал участником третьего сезона федерального шоу «Удивительные люди». Наш земляк показал своё умение находить баланс между предметами. Также ему удалось «нарушить» законы гравитации.

Руслан Гаврюшенко в первом испытании успешно поставил аквариум с рыбками на камни с неровной поверхностью. Потом мужчина изготовил конструкцию из пяти стеклянных бутылочек разной формы, установив их на качающейся раме.

Всех участников программы удивил момент, когда ставрополец поставил стул с девушкой на неровный камень. Стул замер, стоя на одной ножке.

Источник: news.1777.ru