Жена экс-губернатора Ставрополья попала в список Forbes

Жена сенатора от Ставропольского края и экс-губернатора региона Валерия Гаевского вошла в список Forbes как одна из самых богатых жен депутатов, сообщает журнал Forbes.

Рейтинг самых состоятельных жен российских чиновников, составленный по итогам минувшего года, был опубликован журналом на этой неделе. Ольга Гаевская заняла четвертую строчку. По данным налоговых деклараций, поданных по итогам 2017 года, она заработала в минувшем году более 308 миллионов рублей. Ее супруг задекларировал свыше 10,1 миллиона рублей.

На первом месте в списке богатейших жен политиков оказалась супруга депутата от КПРФ Александра Некрасова, она заработала 2,3 миллиарда рублей. Это в 78 раз больше, чем задекларированный доход ее супруга.

Источник: news.kmvcity.ru