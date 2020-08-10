На Ставрополье, начиная с апреля, самоликвидировались 943 организации.
Около тысячи компаний закрылось на Ставрополье
Ущерб, причиненный бизнес-сообществу ограничительными мероприятиями, связанными с COVID-19, огромен. С 1 апреля по начало августа 943 организации, работавшие на Ставрополье, объявили о своей ликвидации.
Чаще всего за последние три месяца закрывались торговые компании, которые занимались оптовой продажей леса и зерна и розничными продажами продуктов питания.
Среди закрывшихся из-за коронакризиса компаний есть научные и производственные предприятия, организации, работающие в сфере недвижимости, и другие.
Источник: newstracker.ru
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