Около тысячи компаний закрылось на Ставрополье

Ущерб, причиненный бизнес-сообществу ограничительными мероприятиями, связанными с COVID-19, огромен. С 1 апреля по начало августа 943 организации, работавшие на Ставрополье, объявили о своей ликвидации.

Чаще всего за последние три месяца закрывались торговые компании, которые занимались оптовой продажей леса и зерна и розничными продажами продуктов питания.

Среди закрывшихся из-за коронакризиса компаний есть научные и производственные предприятия, организации, работающие в сфере недвижимости, и другие.

Источник: newstracker.ru