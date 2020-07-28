Успеть получить кредитные каникулы от Сбербанка

В Юго-Западный банк Сбербанка за реструктуризацией обратились 50 тысяч клиентов по 76 тысячам кредитов на общую сумму 37 млрд рублей.
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В Юго-Западный банк Сбербанка за реструктуризацией обратились 50 тысяч клиентов по 76 тысячам кредитов на общую сумму 37 млрд рублей.
Фото: архивы пресс-служб
Закон о кредитных каникулах № 106-ФЗ принят Правительством РФ для поддержки граждан в период пандемии. С 3 апреля по 30 сентября 2020 года клиенты банков, чьи доходы снизились на 30 или более процентов по сравнению со среднемесячным доходом в 2019 году, могут получить отсрочку платежей по кредитам и займам, а подтверждающие документы предоставить кредитору в течение 90 дней. В июле истекает срок предоставления документов для тех клиентов, кто подал заявление на предоставление льготного периода в апреле 2020 года.
заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка
«Для решения любой сложной финансовой ситуации важен своевременный и доверительный диалог с банком. С самого начала ограничений в связи с коронавирусом Сбербанк помогает клиентам в реструктуризации потребительских и ипотечных кредитов, а также задолженности по кредитным картам. На территории Юга России и Северного Кавказа 50 тысяч клиентов подали заявки на получение кредитных каникул по более чем 76 тысячам кредитам на сумму в 36,7 млрд рублей. В рамках 106-ФЗ банк принимает положительное решение в среднем по 92% заявок. Главное – вовремя обратиться в банк и не допустить просрочки платежей».
Всего в кризисный период с конца марта по середину июля 2020 года почти 500 тысяч клиентов обратились в Сбербанк. В эти цифры входит как собственная программа Сбербанка, так и госпрограмма кредитных каникул, которая также высоко востребована у клиентов банка.
Источник: пресс-служба Сбербанка
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