Успеть получить кредитные каникулы от Сбербанка

заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка

«Для решения любой сложной финансовой ситуации важен своевременный и доверительный диалог с банком. С самого начала ограничений в связи с коронавирусом Сбербанк помогает клиентам в реструктуризации потребительских и ипотечных кредитов, а также задолженности по кредитным картам. На территории Юга России и Северного Кавказа 50 тысяч клиентов подали заявки на получение кредитных каникул по более чем 76 тысячам кредитам на сумму в 36,7 млрд рублей. В рамках 106-ФЗ банк принимает положительное решение в среднем по 92% заявок. Главное – вовремя обратиться в банк и не допустить просрочки платежей».