Глава минздрава Ставрополья отправился в отставку

Владимир Владимиров в понедельник принял отставку министра здравоохранения края Виктора Мажарова. Ранее стало известно, что он написал заявление об увольнении по состоянию здоровья.

«Об этом глава региона объявил во время заседания краевого координационного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции», - сообщили в пресс-службе губернатора.

Исполняющим обязанности министра стал первый заместитель Мажарова Юрий Литвинов.