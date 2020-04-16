В Пятигорске ввели карантин из-за коронавируса

"Мы усиливаем работу по противодействию коронавирусу в Пятигорске. Для этого в городе вводится режим карантина. Ограничительные меры начнут действовать с завтрашнего дня", - сообщил Владимиров.

Он отметил, что получено предписание Роспотребнадзора о введении карантина на территории Пятигорска.

"В ближайшее время соответствующее постановление будет опубликовано на официальном портале правовой информации Ставропольского края, на сайте администрации Пятигорска. Прошу пятигорчан с пониманием отнестись к принятым решениям. Они необходимы. Чем точнее мы будем эти требования выполнять, тем скорее вернемся к привычному ритму жизни", - подчеркнул глава края.

Источник: tass.ru. Фото: Архивы пресс-служб