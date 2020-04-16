Мэр Пятигорска Андрей Скрипник подал в отставку

Андрей Скрипник подал в отставку на фоне ухудшения эпидемической ситуации в городе и быстрого роста числа зараженных коронавирусом.

Новым главой города может стать прежний мэр Лев Травнев, который руководил администрацией Пятигорска с 2010 по 2017 годы. Сейчас Травнев является полномочным представителем губернатора на Кавказских Минеральных Водах.

Ранее стало известно, что в связи с ухудшающейся обстановкой в Пятигорске Андрей Скрипник предложил краевому правительству ввести в городе карантин.

Источник: newstracker.ru