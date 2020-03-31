В Ставропольском крае с 22:00 31 марта вводится обязательный режим домашнего нахождения без права покидать дом. Он продлится до 6:00 6 апреля.
В Ставропольском крае вводят режим полной самоизоляции
Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.
Исключение — крайняя необходимость:
- Это обращение за неотложной медицинской помощью;
- следование к месту работы (в случае, если она не приостановлена);
- выход к ближайшему магазину или аптеке.
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Также на этот период будут приостановлены пассажироперевозки между муниципалитетами. В санаториях, гостиницах, пансионатах будет приостановлен приём туристов до 1 июня. Исключение — только для служебных командировок. Все учреждения культуры и развлекательные заведения по-прежнему закрыты.
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Ограничения не распространяются на деятельность правоохранительных органов и спасательных служб, работу связи, органов власти.
Руководителям предприятий, предпринимателям нужно организовать возможность удалённой работы для персонала.
Также передвижение будет разрешено гражданам, имеющим специальный пропуск.
Розничная торговля разрешается только продовольствием и товарами первой необходимости.
Лечебные учреждения и аптеки продолжают работать в обычном режиме.
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Это необходимые условия, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции и не допустить резкого подъёма заболеваемости, отметил губернатор.
Источник: news.1777.ru. Фото: архивы пресс-служб
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