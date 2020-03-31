Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Исключение — крайняя необходимость:

Это обращение за неотложной медицинской помощью;

следование к месту работы (в случае, если она не приостановлена);

выход к ближайшему магазину или аптеке.

⠀

Также на этот период будут приостановлены пассажироперевозки между муниципалитетами. В санаториях, гостиницах, пансионатах будет приостановлен приём туристов до 1 июня. Исключение — только для служебных командировок. Все учреждения культуры и развлекательные заведения по-прежнему закрыты.

⠀

Ограничения не распространяются на деятельность правоохранительных органов и спасательных служб, работу связи, органов власти.

Руководителям предприятий, предпринимателям нужно организовать возможность удалённой работы для персонала.

Также передвижение будет разрешено гражданам, имеющим специальный пропуск.

Розничная торговля разрешается только продовольствием и товарами первой необходимости.

Лечебные учреждения и аптеки продолжают работать в обычном режиме.

⠀

Это необходимые условия, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции и не допустить резкого подъёма заболеваемости, отметил губернатор.

Источник: news.1777.ru. Фото: архивы пресс-служб