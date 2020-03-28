Сбербанк дал разъяснение по поводу внутренних переводов, которые станут платными для сумм свыше 50 тысяч рублей за один месяц.

Ранее переводы между территориальными банками были с комиссией – например, при переводе денежных средств с Юга на Дальний Восток.

Как сообщает пресс-служба Сбербанка, с апреля будет отменен «банковский роуминг» – комиссия за денежные переводы между клиентами банка в другие регионы в размере 1% от суммы, за которую банк часто критиковали пользователи и власти. Однако банк введет аналогичную комиссию за все переводы свыше 50 000 руб. в месяц – уже вне зависимости от региона.

Однако в целом более 88% клиентов банка ежемесячно переводят средства на сумму как раз менее 50 000 руб.

Для тех, кто часто осуществляет переводы больших размеров сумм, можно будет купить подписку на переводы – такого продукта на российском банковском рынке прежде не было. Например, за 99 руб. можно будет увеличить лимит переводов еще на 50 000 руб. в месяц. Безлимитные переводы можно будет подключить за 199 руб. в месяц, годовая подписка будет стоить 1599 руб. Для клиентов с пакетом привилегий «Сбербанк Первый» или Private переводы будут бесплатными вне зависимости от лимита.