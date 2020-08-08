Три тысячи лет назад в районе Кисловодска жили древние люди

Раскопки ведутся во въездной зоне недалеко от стелы - археологи называют этот памятник Острым мысом. На склонах Боргустанского хребта находилась древняя крепость, а у подножья – поселения. Одному три с половиной тысячи лет - принадлежит поселение к кобанской культуре, другому чуть менее двух тысяч лет – аланской.

По словам археолога Владимира Руденко, работы проходят в "обитаемом пространстве": территории вне границ поселений, однако использовавшиеся и посещавшиеся древними людьми. Здесь на площади пять тысяч квадратных метров ученые обнаружили керамику, орудия труда, останки домашних животных. В Кисловодске и окрестностях зафиксировано свыше пятисот археологических памятников, а самые древние относятся к пятому тысячелетию до нашей эры.

Источник: пресс-служба администрации Кисловодска