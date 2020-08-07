«МАШУК 2020» готов к открытию

На форум зарегистрировались 4,5 тысяч человек. В первую очередь, это представители регионов Северного Кавказа. При этом около 900 заявок поступило из 80 регионов России. Для проведения мероприятий в режиме онлайн будут использоваться современные цифровые сервисы. Для каждого участника создан персональный цифровой профиль, который позволит идентифицироваться в течение смены. Пользоваться интернет-платформами участников научат на проводимых в эти дни цифровых школах.

Форум сохранит привычные форматы работы. Как и в предыдущие годы участникам предлагается насыщенная образовательная программа. По итогам которой составят рейтинг участников, а 300 первых получат приглашение в четвёртую очную смену форума, проведение которой планируется во второй половине сентября.

Неизменным остался и грантовый конкурс. В новом формате защита проектов станет ещё прозрачнее - каждый участник сможет лично наблюдать за процедурой каждой презентации. Кроме того, форумчане получат доступ к онлайн мастер-классам по интересующим направлениям, участию в творческих конкурсах, посещению альтернативных площадок. Организаторы уверены, что онлайн мероприятие станет максимально приближенным к офлайн формату.

Источник: пресс-служба губернатора Ставропольского края