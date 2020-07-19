На парад планет в Железноводск

Жителям и гостям курорта проведут экскурсию по звездному небу, а желающие смогут увидеть парад планет через телескоп, установленный на Феррум-площади. «Астрономический туризм» будет доступен в ставропольском курорте до конца лета, о чем заверили нас в администрации Железноводска.
Благодаря своему вектору Феррум-площадь видна из космоса.
В Московском планетарии рассказали, какие небесные тела сможем наблюдать во время парада - не рассчитывайте увидеть с балкона все планеты Солнечной системы в ряд по одну сторону от светила.
Фаина Рублева
«Уран с Нептуном издалека невооруженным взглядом вообще не видны. Сатурн, Юпитер и Марс будут видны ночью. Землю мы не видим, потому что находимся на ней. Венера видна, но только утром, а Меркурий находится в нижнем соединении, то есть рядом с Солнцем и оно его затмевает»
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