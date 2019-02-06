Кто едет на "Евровидение-2019"?

В последний месяц весны вся Европа погрузится в музыкальную гонку. 64-ий конкурс песни "Евровидение" состоится 14, 16 и 18 мая 2019 года в Тель-Авиве!

Представителя России на конкурсе должны объявить до 15 марта. По слухам Россию могут представлять Александр Панайотов, Сергей Лазарев, Manizha, Ольга Бузова, а также Егор Крид и Лена Темникова.

В программе передач телеканала "Россия 1" появилась информация о том, что предстоящий субботний выпуск передачи Андрея Малахова "Привет, Андрей!" будет посвящен Сергею Лазареву и его поездке в Тель-Авив в мае этого года.

На данный момент тема программы удалена из сетки передач, так что о достоверности данной информации судить невозможно.

Реванш?