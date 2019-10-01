Совсем скоро свои двери откроет первый современный торговый центр в Кисловодске - "Кислород". Располагается он в центральной части города и является самым крупным торговым объектом курортного города.

На 16 000 квадратных метрах и четырех этажах торгового центра расположены галереи магазинов одежды и обуви для всей семьи от популярных торговых марок, гипермаркет бытовой техники и детских товаров, продуктовый супермаркет, единственный в городе многозальный кинотеатр, детский развлекательный центр, кафе и фуд-корт.

Для автомобилистов предусмотрен наземный и многоуровневый паркинг. Концепция ТРЦ «Кислород» открывает перед покупателями безграничные возможности для модного шопинга и активного времяпрепровождения.