Кислород
Совсем скоро свои двери откроет первый современный торговый центр в Кисловодске - "Кислород". Располагается он в центральной части города и является самым крупным торговым объектом курортного города.
На 16 000 квадратных метрах и четырех этажах торгового центра расположены галереи магазинов одежды и обуви для всей семьи от популярных торговых марок, гипермаркет бытовой техники и детских товаров, продуктовый супермаркет, единственный в городе многозальный кинотеатр, детский развлекательный центр, кафе и фуд-корт.
Для автомобилистов предусмотрен наземный и многоуровневый паркинг. Концепция ТРЦ «Кислород» открывает перед покупателями безграничные возможности для модного шопинга и активного времяпрепровождения.
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ТРЦ "КИСЛОРОД"
Отдел аренды: +7 (928)724-01-24
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