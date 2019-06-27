День рождения банкомата Сбербанк встречает массовым внедрением устройств нового поколения

При этом на Юг России и Северный Кавказ приходится 7 тысяч устройств, из них свыше 1700 банкоматов адаптированы для незрячих клиентов банка (оснащены разъемами для наушников, подписями шрифтом Брайля, голосовым сопровождением).

В среднем через банкоматы Сбербанка проходит 13 тысяч транзакций в минуту. Годовой объем снятия наличных средств через сеть банкоматов Сбербанка достигает 16 триллионов рублей. За минувший год был отмечен пятипроцентный рост количества операций по внесению наличных денег через банкоматы Сбербанка. К самым популярным услугам устройств самообслуживания относятся выдача и внесение наличных, а также проверка баланса карты. Сбербанк ведет активную работу по замене стандартных банкоматов на устройства нового поколения, которые оснащены сенсорными экранами, быстро реагирующими на отклик клиента, клавиатурами с повышенной надежностью и функцией рециркуляции наличных. Новый тип устройств позволяет обслуживаться

бесконтактно, просто приложив карту или смартфон к специальному считывателю (NFC). Могут принимать большие пачки денег, до 200 листов включительно. В среднем новые устройства на 15% быстрее проводят финансовые операции клиентов.

С начала года Сбербанк установил более 5 000 банкоматов с функцией ресайклинг. Всего подобных банкоматов в сети самообслуживания банка — 19 500, что составляет 25% от общего парка устройств самообслуживания. На сегодняшний день всего в России работает более 129 тысяч банкоматов. Впервые банкомат был установлен 27 июня 1967 года в Лондоне и выдавал денежные средства не по пластиковой карте, а в обмен на специальный ваучер, который сначала нужно было получать у сотрудника банка.