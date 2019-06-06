18+

ACTIVE PEOPLE DAY в Ставрополе

Абсолютно новый формат выходного дня: творчество, спорт, танцы, музыка, вкусная еда и развлечения на одной большой площадке.

Гостей ждут паркур и воркаут, зоны отдыха для детей и взрослых, танцевальные мастер-классы, гастрономическая зона, выставка-продажа «HOPE Market», яркие фотозоны и активности от партнеров.

В рамках мероприятия пройдет презентация продукта «ACTIVEMILK» - новый молочный коктейль с фруктовыми вкусами, обогащенный полезными элементами и питательными веществами, необходимыми в течении дня. Натуральный и полезный перекус, заменяющий прием пищи.

Попробуйте сами и вместе с друзьями!

 

город Ставрополь, парк культуры и отдыха «Победа»,              пейтбольный клуб «Южный Фронт»
12 июня в 11:00
   
Комментарии (0)
Автор: Dubovitskaya
Опубликовано:
Дата события:
Смотреть все Скрыть все

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты