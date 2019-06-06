ACTIVE PEOPLE DAY в Ставрополе

Абсолютно новый формат выходного дня: творчество, спорт, танцы, музыка, вкусная еда и развлечения на одной большой площадке.

Гостей ждут паркур и воркаут, зоны отдыха для детей и взрослых, танцевальные мастер-классы, гастрономическая зона, выставка-продажа «HOPE Market», яркие фотозоны и активности от партнеров.

В рамках мероприятия пройдет презентация продукта «ACTIVEMILK» - новый молочный коктейль с фруктовыми вкусами, обогащенный полезными элементами и питательными веществами, необходимыми в течении дня. Натуральный и полезный перекус, заменяющий прием пищи.

Попробуйте сами и вместе с друзьями!