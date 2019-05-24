Шоу фейерверков впервые пройдет на Ставрополье.

Уже в сегодня в Ессентуках стартует международный пиротехнический фестиваль PyroFivePeaks-2019. Он продлится до 26 мая.

Организаторы рассказали, что ждут не меньше 60 тысяч гостей. Это будет первый в России чемпионат пиротехнического искусства. Площадка для проведения — летное поле авиаспортклуба. В течение трех дней зрители увидят показательные выступления восьми команд из России, Беларуси, Казахстана, Болгарии, Китая и Испании.

Это не салют, предупреждают организаторы, это — театрализованное шоу. С помощью пиротехники команды рисуют в небе свои картины с музыкальным сопровождением. А специальное жюри будет оценивать мастерство и выбирать победителей. Начинаться выступления будут каждый день ровно в 20:30. Откроют фестиваль три команды из России ( среди них и организатор главного новогоднего фейерверка на Красной площади). Второй день — выступления команд из стран СНГ, на третий день мастерство покажут иностранные гости.

Кроме пиротехнических шоу гостей чемпионата ожидает обширная развлекательная программа: выставки народных промыслов, гастрономические площадки, концерты музыкальных и танцевальных коллективов Ставропольского края, спортивные состязания, мероприятия для детей. Эти площадки будут работать все три дня фестиваля с 11 утра.

Со стороны Суворовского шоссе будет организована бесплатная парковка для 15 тысяч леговых автомобилей и для почти тысячи автобусов.

А если подведет погода, говорят организаторы, на территории сразу развернется дополнительная торговля зонтами и дождевиками для зрителей. Пиротехническим шоу дождь помехой не будет.

За безопасностью во время фестиваля будут следить отряды МВД и МЧС.

Источник: ГТРК «Ставрополье»