Во все цвета радуги

На первом в 2019 году заседании Думы Ставрополья краевые парламентарии поддержали корректировки в закон, регулирующий меры по обеспечению безопасности пассажиров легкового такси в регионе. Как сообщили в пресс-службе Думы, теперь извозчики могут возить пассажиров на автомобиле любого цвета кузова.

Тем не менее соблюдать другие требования к внешнему виду этого вида транспорта, установленные федеральным и краевым законодательством, всё же придётся, отмечается в сообщении. Кроме того, на заседании депутаты определили порядок, согласно которому легковые такси будут проверять на предмет безопасности перевозок.

Источник: stv24.tv