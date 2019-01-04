В Пятигорске потушили пожар на Верхнем рынке

Пожар в торговом павильоне на Верхнем рынке в Пятигорске потушен в 11:03, площадь возгорания составила более 900 квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

Полностью уничтожен один из продуктовых магазинов, сообщают очевидцы.

Пожар на рынке в Пятигорске начался около 09.00 мск утра в пятницу. По предварительным данным, возгорание началось в здании гастромаркета и кафе «Кухни мира» со стороны улицы Леваневского.

В считанные минуты огонь охватил всю кровлю одноэтажного здания и перекинулся на соседние строения.

Посетители и сотрудники заведения успели покинуть здание. О погибших и пострадавших не сообщается. По словам очевидцев, пожарные некоторое время не могли проехать к горящему зданию из-за бетонных блоков и тесных проездов.

«Пожарные только что приехали и не знают, как заехать. Недавно, пятнадцать минут назад прогорела крыша», - комментирует происходящее очевидец.