В сельхозпредприятии "Рассвет" Георгиевского городского округа первые лица государства общались и обедали с работниками, которые возделывают сады и собирают яблоки.

Учредитель предприятия Марат Галеев рассказал Владимиру Путину, что с 2015 года в "Рассвете" заложили 178 гектаров интенсивных и суперинтенсивных яблоневых садов. Деревья снабжают влагой системы капельного орошения. Технология предполагает использование высокотехнологичных сельскохозяйственных машин, однако сбор производится вручную.

За обеденным столом, кроме президента, собрались агрономы, бригадиры, трактористы, работники сада. Вместе с ними во встрече участвуют полпред президента в СКФО Александр Матовников, министр сельского хозяйства страны Дмитрий Патрушев, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, а также учредитель предприятия Марат Галеев и председатель совета директоров плодообъединения "Сады Ставрополья" Айдын Ширинов ( участник премии "ТОП 26. Самые знаменитые люди Ставропольского края" в номинации "Наука")

В меню - борщ, салат из овощей, пюре и котлеты: такое же меню, которое обычно подают на обед работникам предприятия.

- Что у вас в хозяйстве, кроме яблок, - интересуется президент у Галеева.

Аграрий ответил, что основные площади заняты кукурузой и зерном. В этом году урожайность оказалась ниже из-за засухи, посетовал Марат Геннадьевич: «50 центнеров с гектара».

- В советское время за это Героя давали, - ободрил сельхозтружеников Владимир Путин.

Айдын Ширинов озвучил президенту проблему, волнующую многих аграриев:

- Сейчас мы закладываем высокоинтенсивные сады. Получается очень большой урожай, который мы везем в холодильники. А в территориях не хватает мощностей, электричества, газа. И вот здесь регион надо поддержать, чтобы мы могли строить логистические центры для хранения продукции.

Президент дал поручение федеральному Минсельхозу проработать вопрос упрощения приема заявок от тех сельхозпредприятий, которые сами производят и сами хранят продукцию.

Источник: pobeda26.ru