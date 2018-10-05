"О Да, Еда!" в Пятигорске

6 и 7 октября в Пятигорске пройдет фестиваль "О Да, Еда!" . Это два дня гастрономического изобилия в формате пикника.

В меню:

Кулинарные мастер-классы, современное искусство, живая музыка, арт базар, фотозоны и другие "вкусные" развлечения.

Аперитив:

Фестиваль "О Да, Еда!" уже несколько лет подряд является одним из главных гастрономических событий страны. Регулярно собирая в разных городах России рестораторов и гурманов.

Рецепт:

В дни проведения гостям предоставляется уникальная возможность попробовать блюда из особого фестивального меню, обучиться тонкостям кулинарного искусства у профессионалов ресторанной индустрии. Посмотреть выступления артистов и послушать живую музыку, отдохнуть в концептуальных зонах отдыха. Купить эксклюзивные сувениры у хэнд-мейд мастеров арт базара. Принять участие в создании шедевров уличного искусства и других интерактивах.

Все это под соусом хорошего настроения, пропитанного ароматами специй и пряностей со всего мира.

Десерт:

Фестиваль "О Да, Еда!" - это отличный повод провести выходные всей семьей интересно. Попробовать на вкус что-то впервые, освоить новое хобби и вновь почувствовать лето.