Ставрополь празднует день города

22 сентября, в День города и День края, Ставрополь превратится в одну большую площадку для празднования. Городские власти уже озвучили список мероприятий, запланированных на указанную дату, всего их будет 145.

Накануне торжества, 21 сентября, будет открыт крупный светомузыкальный фонтан около интерактивного музея, новый детский сад на Пирогова, молодежный центр «Лофт» и кинотеатр «Пространство».

В центре краевой столицы организуют 18 площадок для выступлений разных артистов, где выступят творческие коллективы со всей страны.

- Главным центром притяжения станет площадь Ленина, где расположится большая краевая выставка достижений, пройдет акция «Ставрополье рулит» и будет дан символический старт открытия праздника, - отметили в администрации города.

На Александровской площади с самого утра будет играть джаз, пройдет выставка художников. Рядом, на Крепостной горе, споет детский хор, разместятся национальные подворья, музей под открытым небом с раскопками, найденными во время благоустройства. Новые объекты горожане в этот день смогут оценить самостоятельно, поскольку работы закончатся.

- На площади Ленина состоится посвящение в студенты, фестиваль высшей лиги КВН, торжественное награждение победителей конкурса «Что я сделал для города Ставрополя» и концерт звезды российской эстрады Сергея Лазарева. Кульминацией станет грандиозный фейерверк, - отметили в администрации.



Источник: bloknot-stavropol.ru