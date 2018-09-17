ХХ Фестиваль воздухоплавания стартовал в Ставрополье

Торжественная церемония открытия состоялась на городском озере Ессентуков. В фестивале «Кавказские Минеральные Воды - Жемчужина России» примут участие более 20 гигантских воздушных шаров из России и Польши.

На мероприятии присутствуют представители Ставрополя, Железноводска, Ессентуков Москвы, Ростова, Краснодара и других городов. В течение недели воздушные шары будут летать среди гор-лакколитов Кавминвод и выполнять разные упражнения: «Петля Конюхова», «Погоня за зайцем» и «Абордаж».

Участники фестиваля будут бороться за переходящий кубок «Икар», специальный Кубок Конюхова, учреждённый в честь российского путешественника, и перстень воздухоплавателя.

Итоги подведут 22 сентября в Железноводске. Там же фестиваль закроется красочным шоу светящихся воздушных шаров.

Источник: pobeda26.ru