Бесплатный проезд в ставропольских треллейбусах

Проезд в ставропольских троллейбусах в дни празднования годовщины основания города будет бесплатным для всех.

«С 14 по 23 сентября ставропольские троллейбусы будут перевозить пассажиров бесплатно. Такое решение приняла администрация краевой столицы накануне Дня города. Это касается абсолютно всех троллейбусных маршрутов и категорий граждан», — сообщается на сайте мэрии. В мэрии также уточнили, что благодаря акции рассчитывают побудить автовладельцев временно пересесть на общественный транспорт и таким образом сделать «подарок экологии Ставрополя» и избавить дороги от пробок.



Источник: etokavkaz.ru