С 16 по 22 сентября Ставрополь откажется от автомобилей в рамках Европейской недели мобильности European Mobility Week.

Начиная с 2002 года, неделя мобильности ежегодно проводится в сентябре. Всех людей призывают использовать альтернативные автомобилю способы и средства передвижения, демонстрируя заботу о городе и его экологии. Эта компания посвящается темам, связанным с привлечением внимания общественности к проблемам избыточного количества автомобильного транспорта, и предполагает проведение акций, опросов, велопарадов, конференций и мероприятий с участием различных возрастных групп населения, направленных на популяризацию городского пассажирского транспорта, немоторизированных транспортных средств, пешеходных прогулок, здорового образа жизни, сохранению экологии муниципальных образований.

Завершается неделя мобильности 22 сентября акцией «Всемирный день без автомобиля», поясняет администрация Ставрополя.

Напомним также, что с 14 по 23 сентября для жителей будет организован бесплатный проезд по всем троллейбусным маршрутам города.

Источник:news.1777.ru