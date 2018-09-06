18+

Длинные объятия

 В Пятигорске в рамках празднования Дня города,  более 16 тысяч человек хотят попробовать обнять гору Машук, чтобы установить мировой рекорд. 

"Активисты возьмутся за руки и создадут живую цепь. Ее длина должна составить почти 12 километров", - сказано в сообщении.

Свое участие уже подтвердили 16 тысяч граждан. На мероприятие приедут жители других регионов, в том числе Москвы.

Отмечается, что снять репортаж может приехать российская актриса Алла Михеева. 

Подробная информация https://www.вокруггоры.рф

Источник: newstracker.ru

 

Комментарии (0)
Автор: Dubovitskaya
Опубликовано:
Смотреть все Скрыть все

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Новости партнеров