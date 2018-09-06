Длинные объятия
В Пятигорске в рамках празднования Дня города, более 16 тысяч человек хотят попробовать обнять гору Машук, чтобы установить мировой рекорд.
"Активисты возьмутся за руки и создадут живую цепь. Ее длина должна составить почти 12 километров", - сказано в сообщении.
Свое участие уже подтвердили 16 тысяч граждан. На мероприятие приедут жители других регионов, в том числе Москвы.
Отмечается, что снять репортаж может приехать российская актриса Алла Михеева.
Подробная информация https://www.вокруггоры.рф
Источник: newstracker.ru
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