Пушкинский день на Ставрополье

В социальных сетях появилось видео, на котором молодые люди читают произведения русского классика. Акция приурочена к Пушкинскому дню в России, который отмечают шестого июня.

На фоне памятника великому поэту ставропольчане прочитали стихотворения «К Чаадаеву» и «Я вас любил…». Видео размещено в Instagram-аккаунте @st.slon. Ранее здесь же появились тематические записи о Дне экологии и Дне молока. Другое видео, посвящённое Пушкинскому дню, сделали с юмором. Молодой человек, прогуливаясь по городу, обращается к памятникам писателям со словами: «Это не твой день!». И только у монумента Александра Пушкина всё сходится.

К слову, поэтические мероприятия прошли не только в Ставрополе. В Железноводске, например, стихотворения Александра Пушкина читали на французском зыке. Здесь состоялся фестиваль «Пушкинские дни-2018».

Источник: pobeda26.ru