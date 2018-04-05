Официально: на Ставрополье закрыты четыре торговых центра
Решение приостановить работу торговых центров «Вершина Плаза» и «Галерея» из-за нарушений противопожарной безопасности рассмотрел Пятигорский городской суд.Запретить эксплуатацию помещений после проведённых проверок потребовал прокурор Пятигорска.
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Пятигорским городским судом приняты к производству иски прокурора, обратившегося в суд в защиту интересов неопределенного круга лиц с требованиями о запрете эксплуатации помещений торгово-развлекательного центра «Вершина Плаза» и торгово-развлекательного центра «Галерея» до устранения выявленных нарушений и возложении обязанности по устранению нарушений требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации”, -сообщает пресс-служба краевого суда.
Сейчас приняты обеспечительные меры в виде временного запрета доступа в здания ТЦ. На какой срок не сообщается. Идёт подготовка дел к судебным разбирательствам. напомним, что 04 апреля 2018 года приставы опечатали ТРЦ «Космос» и «Москва» в Ставрополе за аналогичные нарушения.
Источник: stv24.tv
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