Официально: на Ставрополье закрыты четыре торговых центра

Пятигорским городским судом приняты к производству иски прокурора, обратившегося в суд в защиту интересов неопределенного круга лиц с требованиями о запрете эксплуатации помещений торгово-развлекательного центра «Вершина Плаза» и торгово-развлекательного центра «Галерея» до устранения выявленных нарушений и возложении обязанности по устранению нарушений требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации”, -сообщает пресс-служба краевого суда.