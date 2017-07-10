В Железноводске появился сквер, говорящий стихами Пушкина

Каждый час в Курортном парке Железноводска звучат стихи А.С. Пушкина. По данным пресс-службы администрации города-курорта, читают их известные деятели искусства, актеры театра и кино, а также знаменитые российские журналисты.



В числе первых в сквере прозвучало стихотворение «Кавказ», чтецом которого выступил заслуженный артист России Сергей Пускепалис. В скором времени мы услышим стихи великого русского поэта в исполнении Константина Хабенского, Александра Балуева, солиста группы «Би-2» Шуры и многих других знаменитостей.