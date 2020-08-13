В Железноводске открыли дендропарк на территории санатория «Дубрава»

12 августа в санатории «Дубрава» в городе Железноводске состоялось открытие дендропарка. Обустройство территории зелёного массива было проведено с привлечением коллектива здравницы в период вынужденного простоя во время пандемии. Благодаря этому удалось сохранить все рабочие места лечебного учреждения и подготовить приятный сюрприз для гостей Кавказских Минеральных Вод к курортному сезону.
В дендропарке разбиты новые цветники и созданы малые архитектурные формы, парковые диваны, оригинальная подсветка, декоративные вазоны и креативные фотозоны, включая «камень желаний» и «озеро журавлей». Также обустроен розарий в форме солнечных лучей, высажены редкие и целебные растения – ирга, облепиха, юкка, рябина, лаванда.
В парке созданы условия для аэроионофитотерапии и эндоэкологической реабилитации, ставшей новым направлением у санатория и являющейся популярным методом оздоровления для людей, которые пострадали от пандемии.
В ходе мероприятия, посвященного открытию дендропарка в Железноводске, были проведены переговоры между ОСИГ и Ассоциацией курортной индустрии Ставропольского края, в результате которых организации приняли решение заключить соглашение о сотрудничестве. Взаимодействие будет направлено на развитие туротрасли в субъекте и раскрытие его туристского потенциала.
Источник: Пресс-служба ОСИГ в СКФО
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