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В Железноводске открыли дендропарк на территории санатория «Дубрава»

12 августа в санатории «Дубрава» в городе Железноводске состоялось открытие дендропарка. Обустройство территории зелёного массива было проведено с привлечением коллектива здравницы в период вынужденного простоя во время пандемии. Благодаря  этому удалось сохранить все рабочие места лечебного учреждения и подготовить приятный сюрприз для гостей Кавказских Минеральных Вод к курортному сезону.

 

В дендропарке разбиты новые цветники и созданы малые архитектурные формы, парковые диваны, оригинальная подсветка, декоративные вазоны и креативные фотозоны, включая «камень желаний» и «озеро журавлей». Также обустроен розарий в форме солнечных лучей, высажены редкие и целебные растения – ирга, облепиха, юкка, рябина, лаванда.


В парке созданы условия для аэроионофитотерапии и эндоэкологической реабилитации, ставшей новым направлением у санатория и являющейся популярным методом оздоровления для людей, которые пострадали от пандемии. 

 

Анна Наумова

полпред Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства в СКФО

«Открытие парка на территории санатория «Дубрава» стало значимым событием для Железноводска и всего Ставропольского края. Новый объект не только повысит привлекательность здравницы как места для оздоровительного туризма, но и позволит привлечь дополнительные турпотоки в регион. Сегодня необходимо направить усилия властей и турбизнеса на увеличение числа подобных объектов, расширение перечня локаций Кавказских Минеральных Вод для качественного отдыха жителей и гостей субъекта»

В ходе мероприятия, посвященного открытию дендропарка в Железноводске, были проведены переговоры между ОСИГ и Ассоциацией курортной индустрии Ставропольского края, в результате которых организации приняли решение заключить соглашение о сотрудничестве. Взаимодействие будет направлено на развитие туротрасли в субъекте и раскрытие его туристского потенциала.

 

Источник: Пресс-служба ОСИГ в СКФО

Kirill,
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