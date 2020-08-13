В Железноводске открыли дендропарк на территории санатория «Дубрава»

В дендропарке разбиты новые цветники и созданы малые архитектурные формы, парковые диваны, оригинальная подсветка, декоративные вазоны и креативные фотозоны, включая «камень желаний» и «озеро журавлей». Также обустроен розарий в форме солнечных лучей, высажены редкие и целебные растения – ирга, облепиха, юкка, рябина, лаванда.



В парке созданы условия для аэроионофитотерапии и эндоэкологической реабилитации, ставшей новым направлением у санатория и являющейся популярным методом оздоровления для людей, которые пострадали от пандемии.