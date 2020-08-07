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Губернатор Ставрополья принял участие в уборке территории пятигорского Некрополя

К работе по расчистке территории Некрополя подключились главы округов и муниципалитетов края, а также советский и российский фигурист, заслуженный мастер спорта России Илья Авербух.

  • Фото: архивы пресс-служб

Больше месяца молодежь Пятигорска расчищают старинное кладбище на КМВ от предварительно скошенной травы, сухостоя, бурелома и бытового мусора, приводят в надлежащий вид места захоронений, травертиновые дорожки и тропинки. За это время убрали значительную часть территории и  вывезли свыше 150 кубических метров мусора.

Во время одного из  рабочих визитов в Пятигорск Губернатор Владимир Владимиров поддержал инициативу ребят и отметил, что бережная реставрация старинного кладбища должна стать краевым проектом. Руководитель проекта по уборке Некрополя Анна Крымова через социальные сети от имени всех волонтеров поблагодарила Главу региона за внимание к молодежной инициативе и пригласила его принять участие в ближайшем субботнике. Губернатор на призыв молодых пятигорчан откликнулся и прибыл в Пятигорск, чтобы помочь ребятам в уборке территории.

 

Владимир Владимиров

губернатор Ставропольского края

Когда убираешь, организуешь все это, показываешь свое отношение к земле собственным делом. Рядом ребята замечательные, которые здесь трудятся. Благодаря их работе появилась инициатива - обустроить Некрополь, сделать его точкой притяжения и мы обязательно это осуществим

Некрополь - настоящий памятник истории и культуры, «каменная летопись» Пятигорска. На его территории находятся захоронения государственных деятелей, архитекторов, врачей и сестер милосердия, художников и поэтов, учителей, военных, ученых. Здесь расположено первоначальное захоронение М.Ю. Лермонтова, могила архитекторов братьев Бернардацци, «дедушки русского альпинизма» Рудольфа Лейцингера и многих других людей, оставивших след в истории курорта.

  • Фото: архивы пресс-служб

Вместе с губернатором к работе по расчистке территории Некрополя подключились главы округов края, а также советский и российский фигурист, заслуженный мастер спорта России Илья Авербух. За несколько часов было собрано и вывезено 40 кубометров мусора.

Число желающих поучаствовать в благоустройстве пятигорского «музея под открытым небом» растет, отметил Глава города Дмитрий Ворошилов. С каждым днем инициатива ребят получает все больше откликов не только от пятигорчан и жителей Ставрополья, но и из других регионов.

Источник: pyatigorsk.org

Kirill,
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