Губернатор Ставрополья принял участие в уборке территории пятигорского Некрополя

Больше месяца молодежь Пятигорска расчищают старинное кладбище на КМВ от предварительно скошенной травы, сухостоя, бурелома и бытового мусора, приводят в надлежащий вид места захоронений, травертиновые дорожки и тропинки. За это время убрали значительную часть территории и вывезли свыше 150 кубических метров мусора.

Во время одного из рабочих визитов в Пятигорск Губернатор Владимир Владимиров поддержал инициативу ребят и отметил, что бережная реставрация старинного кладбища должна стать краевым проектом. Руководитель проекта по уборке Некрополя Анна Крымова через социальные сети от имени всех волонтеров поблагодарила Главу региона за внимание к молодежной инициативе и пригласила его принять участие в ближайшем субботнике. Губернатор на призыв молодых пятигорчан откликнулся и прибыл в Пятигорск, чтобы помочь ребятам в уборке территории.