В субботу 8 августа в 9 утра на одной из спортивных площадок города состоится акция «Зарядка с чемпионом». Энергично и с улыбкой начать новый день горожанам поможет чемпион мира по прыжкам на акробатической дорожке ставропольский рекордсмен Вадим Афанасьев. Флешмоб пройдет онлайн и будет транслироваться в Инстаграм-аккаунте комитета физической культуры и спорта городской администрации @komitet_sporta_26.
День физкультурника: в Ставрополе пройдет «Большая тренировка» на 100 площадках города
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Фото: архивы пресс-служб
Затем с 10 до 12 часов Ставрополь станет сплошной спортивной площадкой. Для формирования активной мотивации и привлечения как можно больше молодежи в ряды воспитанников детских юношеских спортивных школ в городе будет организовано 100 открытых спортивных зон, расположенных во дворах жилых домов. На них тренеры представят основные виды спорта, развивающиеся в 15 ДЮСШ Ставрополя: индивидуальные и игровые (командные), а также единоборства. Участником этих занятий станут дети-воспитанники спортивных школ.
Для соблюдения всех санитарных норм количество детей на одной спортивной площадке не будет превышать четверти ее пропускной способности.
Источник: Пресс-служба администрации города Ставрополя
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