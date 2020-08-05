День физкультурника: в Ставрополе пройдет «Большая тренировка» на 100 площадках города

Затем с 10 до 12 часов Ставрополь станет сплошной спортивной площадкой. Для формирования активной мотивации и привлечения как можно больше молодежи в ряды воспитанников детских юношеских спортивных школ в городе будет организовано 100 открытых спортивных зон, расположенных во дворах жилых домов. На них тренеры представят основные виды спорта, развивающиеся в 15 ДЮСШ Ставрополя: индивидуальные и игровые (командные), а также единоборства. Участником этих занятий станут дети-воспитанники спортивных школ.

Для соблюдения всех санитарных норм количество детей на одной спортивной площадке не будет превышать четверти ее пропускной способности.

Источник: Пресс-служба администрации города Ставрополя