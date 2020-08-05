Ежегодный Емануелевский бал в Пятигорске

Парк после благоустройства словно обрел вторую жизнь. Здесь появились 2,5 км обновленных терренкуров, новые лавочки и урны, отреставрирован Чертов мост, восстановлены трамвайные рельсы по пути следования первого трамвая. В парке поселились лермонтовские герои: Княжна Мери, Бэла, Максим Максимыч и Печорин. Особый шарм парку придает ночное освещение, подсветка моста и подпорной стены.

Опубликованные на странице Главы города Пятигорска Дмитрия Ворошилова в сети Инстаграм презентационные фото и видео собрали массу откликов, где горожане попросили возродить традицию балов. Поэтому администрацией города Пятигорска принято решение: торжественное открытие парка будет ознаменовано Емануелевским балом.

Как отметил Дмитрий Ворошилов, бал станет новой ежегодной традицией. А вот все подробности праздника и как можно в нем будет принять участие, отдел культуры обещает раскрыть в ближайшее время.



Источник: пресс-служба администрации Пятигорска