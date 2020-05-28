Минтруда предложило взимать с зарплат россиян «налог на безработицу»

Министерство труда России положительно оценило предложение взимать с зарплат граждан дополнительный взнос в качестве обязательного страхования от безработицы. Собранные деньги власти обещают направлять в специальный фонд, из которого будут выплачиваться пособия в случае потери работы

В Минтруда заявили, что сейчас россиянам доступно добровольное страхование от безработицы, но для создания системы обязательного страхования необходимо определить размер взноса и создать внебюджетный фонд, куда будут поступать отчисления.

Чтобы реализовать эту идею необходимо согласие представителей профсоюзов и работодателей, но консенсуса они пока не достигли. Профсоюзы выступают за страхование от безработицы, а работодатели – против увеличения финансового бремени. Сейчас работодатели уже платят за своих сотрудников страховые взносы в размере 30% от зарплаты. В случае введения еще одного сбора, им придется пойти на сокращение зарплаты сотрудников.

источник: "Известия"