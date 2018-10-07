Мир искусства не совсем понимает что это было - перфоманс или обман? На днях, на аукционе Sothebyʼs продали картину Бэнкси, которая самоуничтожилась сразу после продажи. Первоначальная цена полотна Бэнкси «Девочка с шаром» составила 200 тысяч, но в ходе аукциона ее цена увеличилась до невероятной суммы - 1 042 000 фунтов стерлингов. Сразу же после финального удара молотка картина начала "акт самоуничтожения" - была разрезана встроенным в раму шредером.

«Похоже, нас только что отбэнксили», — заявил глава отделения современного искусства аукциона Алекс Бранчик. Теперь он и его коллеги пытаются понять, что это все значит.

«Стремление к уничтожению также является творческим побуждением» — такими словами Бэнкси объяснил самоуничтожение его картины после продажи на аукционе в Sothebyʼs

На видео показан процесс встраивания лезвий в раму, а также торги в Sotheby's. На записи видно, что сразу после удара молотка, символизирующего окончание торгов, полотно картины проходит через шредер.

Согласно правилам аукциона, повреждение картины в здании аукциона - избавляет покупателя от обязательств по покупке. В случае с Бэнкси есть основания полагать, что самоуничтожение картины только увеличит ее стоимость и превратит в один из самых ярких перфомансов в мире искусства.