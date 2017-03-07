Гастрономический год в регионе наступил совсем не с боем курантов, звуком вылетающих пробок игристого и под знакомый вкус традиционного оливье. Новое летоисчисление ресторанный бизнес края получил благодаря открытию федерального проекта Аркадия Новикова – «Высота 5642». Шеф-повар Макар Калашников провел анализ запуска, а результатами поделился с нами.



Когда запускается федеральный проект в регионе, то на персонале лежит очень большая ответственность - сохранить планку других городов. Если в Москве всегда идет поток новых посетителей, а в Сочи постоянно обновляется благодаря туристам, то здесь города достаточно маленькие и даже незначительная ошибка может стоить нам десятка гостей.

Аркадий Анатольевич задал нам хорошую «высоту». Со временем мы будем вводить сезонные бургеры и пироги. Публика в Ставропольском крае более чем благодарная, люди любят вкусно поесть. В данное время могу выделить три самых популярных бургера: «Турист» - самый мясной и сытный из представленных, «Эльбрус» из мяса халяль ис куриной котлетой.

Кисловодск, Курортный бул., 13