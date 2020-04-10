В период карантина, когда все бары и рестораны города закрыты, «Ств.Собака.ru» переосмыслила свой главный гастрономический хештег #ЧтоГдеЕстьвСтавропольскомкрае и запускает челлендж #ЧтоЕстьДомавСтавропольскомкрае. В течение месяца день мы будем публиковать рецепты не сложных в приготовлении блюд и коктейлей от лучших ресторанов и шеф-поваров Ставропольского края. Начнем с одного из популярнейших мест ресторанной карты региона – Tesla grill&bar, который уже в субботу 11 апреля проведет первый гастрономический онлайн ужин. Редакция уже заказала себе заветную коробочку для ужина – встретимся в онлайн!
Челлендж #ЧтоЕстьДомавСтавропольскомкрае: простые рецепты от лучших ресторанов и шеф-поваров региона
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МЕНЮ:
- Стейк из мраморной говядины
- Прованский рататуй
- Банановый пирог с шоколадом
- Имбирный чай с лимоном
Призываем читателей пробовать свои силы в кулинарии и выкладывать фотографии в Instagram с хештегом #ЧтоЕстьДомавСтавропольскомкрае, чтобы скрасить жизнь в самоизоляции и поддержать любимые заведения. Гастрономические публикации с рецептами, отмеченные хештегом, мы будем публиковать сайте sobaka.ru и в журнале «Ств.Собака.ru».
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БРУСКЕТТЫ С КОПЧЕНОЙ УТКОЙ, КАРАМЕЛИЗИРОВАННОЙ ХУРМОЙ И ЦИТРУСОВЫМ ГЕЛЕМ
Многосоставные блюда ресторана TESLA GRILL&BAR ближе к искусству, чем к кулинарии, а в его всегда заключена настоящая гастрономическая драматургия. Потому неудивительно, что рецепт, которым поделились с нами, трудно назвать простым. Тем не менее мы публикуем его и предлагаем читателям пробовать свои силы и в высокой гастрономии!
Владимир Клименков
Управляющий TESLA GRILL&BAR
Сбалансирование сочетание копченой утки и хурмы, с хрустящим солодовым багетом. Сезонно,
но запоминается на весь год!
БРУСКЕТТЫ С КОПЧЕНОЙ УТКОЙ, КАРАМЕЛИЗИРОВАННОЙ ХУРМОЙ И ЦИТРУСОВЫМ ГЕЛЕМ
Ингредиенты
Для пасты из гречи: что нужно для нее, например: крупа гречки 100 гр., масло растительное 20
гр.
Для Карамелизированной Хурмы: Хурма – 1шт., Сливочное масло – 50 гр., Тростниковый сахар –
20 гр.
Для копченой утиной грудки: Грудка утиная – 200 гр., щепа для копчения – 100 гр.
Для Цитрусового геля: Апельсин – 1 шт., Сливочное масло – 20 гр., Сахар, Соль, Мука
Для Попкорна из гречи: Гречневая крупа – 30 гр., Кукурузное масло – 10 гр.
Для Багета: Солодовый хлеб собственной выпечки (можно заменить на крупнозерновой хлеб) –
2 кусочка
Приготовление
Копченая утка
1. Коптим филе утки в домашней коптильне. Можно заменить на покупную копченую грудку
утки или цыпленка.
2. Охлаждаем и нарезаем тонкими слайсами
Хурма
1. Разбираем, очищаем от кожицы. Режем кубиком.
2. Карамелизуем на сливочном масле с добавлением тростникового сахара.
Цитрусовый гель
1. Выжимаем апельсиновый сок руками или на соковыжималке.
2. В сотейник заливаем сок, добавляем сливочное масло, соль, сахар. Делаем все это на
маленьком или среднем огне. Масло эмульгируется в соус и загустит его.
Гречневая Паста
1. Отвариваем гречневую крупу
2. Сбиваем в блендере с добавлением сливочного масла
Попкорн из гречки
1. Обжариваем на сковороде гречневую крупу с добавлением растительного масла.
2. Закрыть крышкой и дождаться раскрытия крупы по аналогии с кукурузным попкорном.
Сервировка
На тарелку выкладываем багет, а далее слоями – гречневую пасту, слайсы копченной утки, хурму.
Поливаем вокруг цитрусовым гелем. Украшаем стеблем сельдерея, редисом и попкорном из
гречи.
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