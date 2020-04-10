Челлендж #ЧтоЕстьДомавСтавропольскомкрае: простые рецепты от лучших ресторанов и шеф-поваров региона

Ингредиенты

Для пасты из гречи: что нужно для нее, например: крупа гречки 100 гр., масло растительное 20

гр.

Для Карамелизированной Хурмы: Хурма – 1шт., Сливочное масло – 50 гр., Тростниковый сахар –

20 гр.

Для копченой утиной грудки: Грудка утиная – 200 гр., щепа для копчения – 100 гр.

Для Цитрусового геля: Апельсин – 1 шт., Сливочное масло – 20 гр., Сахар, Соль, Мука

Для Попкорна из гречи: Гречневая крупа – 30 гр., Кукурузное масло – 10 гр.

Для Багета: Солодовый хлеб собственной выпечки (можно заменить на крупнозерновой хлеб) –

2 кусочка

Приготовление

Копченая утка

1. Коптим филе утки в домашней коптильне. Можно заменить на покупную копченую грудку

утки или цыпленка.

2. Охлаждаем и нарезаем тонкими слайсами

Хурма

1. Разбираем, очищаем от кожицы. Режем кубиком.

2. Карамелизуем на сливочном масле с добавлением тростникового сахара.

Цитрусовый гель

1. Выжимаем апельсиновый сок руками или на соковыжималке.

2. В сотейник заливаем сок, добавляем сливочное масло, соль, сахар. Делаем все это на

маленьком или среднем огне. Масло эмульгируется в соус и загустит его.

Гречневая Паста

1. Отвариваем гречневую крупу

2. Сбиваем в блендере с добавлением сливочного масла

Попкорн из гречки

1. Обжариваем на сковороде гречневую крупу с добавлением растительного масла.

2. Закрыть крышкой и дождаться раскрытия крупы по аналогии с кукурузным попкорном.

Сервировка

На тарелку выкладываем багет, а далее слоями – гречневую пасту, слайсы копченной утки, хурму.

Поливаем вокруг цитрусовым гелем. Украшаем стеблем сельдерея, редисом и попкорном из

гречи.