UNIQLO подвел итоги новогоднего конкурса
Подведены итоги фотоконкурса, в котором пользователи делились своими новогодними фотографиями и рассказывали, как они готовятся к празднику. Три автора лучших, по выбору жюри, работ на актуальную и уютную новогоднюю тему «Дарите тепло любимым» получат призы – сертификаты на 10 тысяч рублей на шопинг в UNIQLO. С победителями совсем скоро свяжутся представители UNIQLO через Direct в Instagram.
Вот счастливчики:
Вчера заглянули на Новогодний базар в Новую Голландию...волшебство да и только💫 Елочка в центре двора стоит, снег хлопьями, домики с сувенирами и куча счастливых улыбающихся людей, не хватало только глинтвейна для идеальной картинки мира😋 А ещё там можно найти необычные подарки к празднику🎁🎄 📷 @andrei_mikhailov #girl #russiangirl #uniqlo_russia #uniqlo_gift_guide #bazaar #Christmasbazaar #newhollandisland #magic
Что в жизни может бы прекраснее, ярче и желаннее, чем путешествие. Поэтому муж обычно над подарком долго не думает ̶(̶о̶,̶ ̶э̶т̶и̶ ̶с̶л̶а̶д̶о̶с̶т̶н̶ы̶е̶ ̶д̶е̶н̶ь̶к̶и̶ ̶в̶ ̶К̶а̶ч̶к̶а̶н̶а̶р̶е̶)̶😂😂😂 Шутка😂 Бора-Бора, Южная Корея, Япония - @faraviper даю наводку на следующий раз🎯😆 #НеожиданныйПодарок #аЯиНеДогадывалась #Moscow #magic #happynewyear #christmas #bauble #candy #travel #traveleveryday #gift #plane #colormyworld #lifeinpics #lifethroughmylens #dailybest #photooftheday #instapic #instafoto #liveauthentic #instagramrussia #visualsoflife #москва2018 #снятонаhonor #uniqlo_russia #uniqlo_gift_guide #uniqloflatlayrussia
Поздравляем!