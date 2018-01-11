UNIQLO подвел итоги новогоднего конкурса

Подведены итоги фотоконкурса, в котором пользователи делились своими новогодними фотографиями и рассказывали, как они готовятся к празднику. Три автора лучших, по выбору жюри, работ на актуальную и уютную новогоднюю тему «Дарите тепло любимым» получат призы – сертификаты на 10 тысяч рублей на шопинг в UNIQLO. С победителями совсем скоро свяжутся представители UNIQLO через Direct в Instagram.

Вот счастливчики: